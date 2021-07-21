В Беларусь начали прибывать первые российские войска — эшелоны с техникой и личным составом. Они примут участие в совместных военно-учебных маневрах «Запад-2021».

Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства обороны Республики Беларусь.

Совместные стратегические учения Российской Федерации и Беларуси «Запад – 2021» будут проходить на полигонах обеих стран с 10 по 16 сентября. В них будут отрабатываться возможности совместного применения военных сил «для обеспечения безопасности союзного государства».

Как утверждает множество экспертов, эти учения являются одним из ключевых мероприятий, которые нацелены на полное подавление самостоятельности Республики Беларусь и ее поглощение Российской Федерацией.

Кроме того, они могут нести опасность и для Украины, о чем заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Руководство НАТО также заявило, что альянс будет следить за этими маневрами.

А Москву и Минск призвали действовать предсказуемо и прозрачно.

Как мы уже рассказывали ранее, экс-глава штаба АТО генерал-лейтенант Игорь Романенко уверен, что угроза вторжении России в Украину весьма реальна, однако сомневается, что атака произойдет в июле.

Тем временем, СБУ разоблачила пророссийскую пропагандистку. Жительница Киевской области, используя онлайн-платформы международных общественных инициатив, призывала ввести российские войска на территорию Украины.