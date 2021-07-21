Работодатели начали активно искать людей на сезонные работы в Украине. Так, наибольшим спросом пользуются повара, официанты, бариста, уборщики и водители.

Об этом сообщает «Опендатабот».

Как рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, учитывая то, что уменьшаются карантин и приближается «сезон», то впоследствии люди будут звать в курортные города Украины на работу.

«По данным Jooble, 38% претендентов на рабочие и линейные специальности готовы к трудовой миграции внутри страны ради сезонных заработков», — пояснила она.

Поэтому, по данным Jooble, в топ самых востребованных специалистов вошли:

Грузчики (+ 24% по сравнению с началом года); Повара (+ 26%); Официанты (+ 34%); Уборщики (+ 33%); Охранники (+ 18%).

Кроме того, по данным сервиса OLX, в топ сезонных специалистов вошли:

Грузчики (+ 88%); Продавцы (+ 70%); Водители (+ 30%); Повара (+ 161%); Охранники (+ 33%).

