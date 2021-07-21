Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину воздержаться от критики грядущего соглашения с Германией, касающегося трубопровода «Северный поток-2«.

Об этом пишет Politico.

Издание подчеркивает, американские чиновники дают понять, что они отказались от остановки проекта. В связи с этим Украину просят не выражать свою позицию во время переговоров Вашингтона с Берлином.

По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и США может навредить отношениям США и Украины.

Также сообщается, что представители Белого дома призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом.

При этом высокопоставленный собеседник издания из администрации Байдена оспорил эту информацию, подчеркивая, что ситуация на самом деле более сложная.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы гарантии по вопросу российского газопровода «Северный поток-2«. По его словам, часть средств, которые получают за транзит, Украина тратит на инфраструктуру и армию.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.