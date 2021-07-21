В Украине значительно вырастут тарифы на горячую воду и отопление уже осенью 2021 года. В среднем повышение может составить 30-40%.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает «Новое время».

Как поясняет чиновник, у предприятий теплоснабжения нет оборотных средств — они являются «планово убыточными» и не могут обеспечивать предоплату за газ. Также он обратил внимание на то, что за последнее время сильно подорожала стоимость газа.

«На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти», — утверждает Пантелеев.

Тарифы с 1 октября могут измениться следующим образом:

тариф на тепло — 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию в зависимости от типа присоединения дома;

тариф на горячее водоснабжение — 109,55−122,17 грн/м куб;

стоимость отопления в домах без счетчика — около 53,2 грн/м².

Как мы уже рассказывали ранее, глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк прогнозирует постепенное выравнивание тарифа на электроэнергию для потребителей и промышленности.

В целом, тарифы на все коммунальные услуги в Украине в период с июня 2020 по июнь 2021 года существенно выросли. Больше всего подорожал газ – на 175%.