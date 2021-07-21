У Украине в скором времени может произойти новая вспышка эпидемии коронавируса COVID-19.

Такое мнение озвучили в Национальной академии наук, однако руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин выразил несогласие с выводами НАН.

«На самом деле волна эпидемии у нас не прекращается. В Украине до сих пор продолжается первая волна COVID-19, только с разными пиками. И на сегодняшний день то, когда к нам придет «Дельта»… точнее уже пришел, только сейчас будут еще наращиваться темпы. К сожалению, охват вакцинопрофилактики, особенно групп риска, у нас ничтожно мал. Поэтому в Украине будет очень схожая ситуация с Россией, если даже не хуже», — считает эпидемиолог.

«Думаю, уже в августе мы начнем фиксировать достаточно большой рост заболеваемости «Дельта», и мы это увидим, когда будут переполняться инфекционные стационары. Все нужно делать вовремя. То, что в Украине провалена вакцинопрофилактика – это факт», — добавил Александрин.

https://www.youtube.com/watch?v=3qU1oJ2j7Dw&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B024.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Напомним, в Украине 21 июля стартовал пятый этап кампании вакцинации против COVID-19. Теперь прививаться могут все желающие от 18 лет.

Приоритет предоставляется людям в возрасте от 60 лет и лицам с сопутствующими заболеваниями, а также медикам, педагогам, социальным работникам и военным, которые контактируют с большим количеством людей.

Как мы уже рассказывали ранее, в период с января по май в Украине умерло 299 964 человек. При этом COVID-19 опередил рак среди причин смерти людей.

А также, в первые 14 месяцев пандемии COVID-19 свыше 1 миллиона детей потеряли одного или обоих родителей из-за вируса.