В Украине хотят запретить продажу алкогольных напитков и любых видов сигарет в супермаркетах.

Соответствующий законопроект №5805 внесли в Раду.

Депутаты предлагают перенести продажи в специализированные торговые точки.

«Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований — безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

Продажу данной продукции хотят разрешить исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.

За нарушение запрета магазины, будут платить штраф — 23 790 грн.

Сигареты в Украине в период с декабря 2020-го по июнь 2021-го подорожали в среднем на 4-5 гривен за пачку. Подорожал также и алкоголь.

В Украине планируют запретить курение электронных сигарет в общественных местах.