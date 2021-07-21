Кабинет министров Украины согласовал Стратегию реформирования государственного управления до 2025 года — документ предусматривает существенное сокращение количества чиновников, но одновременно с этим и рост их зарплат.

Об этом сообщает Страна.

В документе говорится, что приоритетом является развитие сферы административных услуг, для этого планируется развивать сеть ЦНАПов и увеличивать список услуг, которые они будут предоставлять. Одно из направлений — цифровизация. Если сейчас предоставляется 120 цифровых услуг, то в 2022 году их будет 130, а к 2025 году — 350. В том числе, пенсионных административных услуг будет предоставляться 50% вместо нынешних 3%, а социальных — 90% вместо 50%.

При этом, административные услуги, которые сейчас обходятся гражданам бесплатно, могут стать платными.

Отдельный пункт стратегии — это госслужащие. В документе сказано, что будет повышаться их социальная защита и материальное обеспечение. Что касается зарплат, в стратегии говорится, что они станут более прозрачными и предсказуемыми (снизится вариативная часть, которая зависит от решения руководства, скажем, премии). При этом госчиновников будут сокращать.

Требования к чиновникам будут расти. В частности, по такому критерию как «добропорядочность». Госчиновникам также придется больше учиться, а конкуренция за чиновничьи места, как прогнозируется, будет расти. Если сейчас на должности госслужбы в среднем претендует три кандидата, то к 2025 году их будет 15.

В Украине более 10 миллионов человек получают зарплату в конвертах.

Как сообщалось ранее, в Украине начали борьбу с работодателями, которые не соблюдают законодательство — не оформляют своих сотрудников, платят «серую» зарплату. Нарушителей ждут штрафы. Как известно, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. По данным Госстата, официально в стране работает 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн. При этом всего же в работоспособном возрасте – около 26 млн украинцев.