20 июля 57-летний основатель Amazon — Джефф Безос, его брат Марк, 18-летний турист Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк отправились к орбите Земли на корабле New Shepard.

Стартовой площадкой стало ранчо предпринимателя в Техасе. Все путешествие длилось около 10 минут.

За это время команда Безоса успела подняться на высоту 100 километров и снять видео в невесомости. В ролике видно, как астронавты делают сальто, ловят Skittles в воздухе и бросаются шариками для пинг-понга.

После этого капсула с пассажирами приземлилась в пустыне на западе Техаса.

Отметим, пользователи социальной сети шутят, что команда Безоса сначала игралась Skittles и только потом, поняла, что можно увидеть красоту Земли из космоса.

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Напомним, 11 июля британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic, сэр Ричард Брэнсон совершил свой первый космический полет. Он стал первым туристическим полетом в космос.