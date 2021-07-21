Специалисты круглосуточно мониторят состояние воздуха после взрыва на заводе ЗАО «Ривнеазот», который произошел 20 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним. 20 июля, около 17 часов вблизи Ровно на территории завода ОАО «Ривнеазот» в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода и разовый выброс нитрозных газов на территорию завода. Нитрозный газ используются для очистки газов от оксидов азота при производстве концентрированной азотной кислоты.

В 17:26 персонал объекта остановил утечку нитрозных газов. К счастью, никто не пострадал. Сейчас цех работает в штатном режиме. Согласно проведенным замерам лабораторией предприятия, химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы населению и окружающей среде нет.

Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составила 0,5 — 0,8 мг/м3 при предельно допустимой концентрации — 1,5 мг / м3.

20 июля работниками ГУ «Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины» и областного центра по гидрометеорологии провели замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах — превышение предельно допустимых концентраций химически опасных веществ в воздухе не обнаружено.

«Мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме. По состоянию на 9 часов 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет», — утверждают спасатели.

https://www.youtube.com/watch?v=edRxEbDZGgU

В Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв на газопроводе. Информации о пострадавших нет.

В Коростене Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. В результате пострадали три человека.