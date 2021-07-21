В Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 508 человек, умерли — 13, выздоровели — 577.

Коронавирус особенно опасен для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями в иммунной системе и другими. Однако американские ученые обнаружили группу пациентов, у которых риск смерти при коронавируса выше в шесть раз.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий прогнозирует, что в Украине ухудшится ситуация с COVID-19 на фоне быстрого распространения штамма «Дельта» в странах западной Европы.