Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк прогнозирует постепенное выравнивание тарифа на электроэнергию для потребителей и промышленности.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

По его словам, обсуждаются различные сценарии, якобы другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения нет. В то же время, будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

«Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу», — заявил Тарасюк.

Он добавил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

«Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, тарифы на все коммунальные услуги в Украине в период с июня 2020 по июнь 2021 года существенно выросли. Больше всего подорожал газ – на 175%.

Напомним, в Украине грядут масштабные проверки получателей субсидий, а также тех, кто на них только претендует. Инициатором проверок выступает министерство социальной политики. Украинцы могут претендовать на субсидию, если в их квартире/доме зарегистрированы несколько человек, которые фактически проживают по другому адресу.