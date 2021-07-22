На сайте Белого дома опубликовано официальное приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить США.

В нем говорится:

«Президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года».

Белый дом отмечает, что этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Одновременно с этим в Конгрессе США просят Белый дом изменить дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Как сообщает “Голос Америки”, Конгресс США на момент визита будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами:

«Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это… Изменить дату не так сложно — и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом”, — сказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

Накануне выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

«Президент не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку-2″. Видимо, просто совпадение», — написал сенатор в Twitter.

Накануне издание Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину воздержаться от критики грядущего соглашения с Германией, касающегося трубопровода «Северный поток-2». По данным издания, американские чиновники предупредили Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и США может навредить отношениям США и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы гарантии по вопросу российского газопровода «Северный поток-2«. По его словам, часть средств, которые получают за транзит, Украина тратит на инфраструктуру и армию.