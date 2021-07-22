У серпні на українців чекає одразу кілька важливих церковних свят.

НАРОДНА ПРАВДА повідомляє, що серед них Ільїн день, піст перед Успінням Пресвятої Богородиці свято Преображення Господнього.2 серпня відзначається Міжнародний день пива та Ільїн день

Нагадаємо, за переказами Святої Церкви, пророк Ілля буде як предтеча Страшного Другого Пришестя Христа на землю, а під час проповіді він повинен прийняти тілесну смерть. Пророк Ілля в слов’янській народній традиції — повелитель грому, небесного вогню, дощу, покровитель врожаю і родючості. Ілля вважається «грізним святим».

14 серпня — Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього. Це свято ще називають Медовим спасом. З цього дня починається і останній з багатоденних постів у році.

Успенський пост триває з 14 по 27 серпня. Його 19 серпня «розбиває» свято Преображення Господнього. Друга назва цього свята-Яблучний спас. В цей день після літургії, приносяться у храм і освячуються виноград і взагалі всякі плоди, наприклад яблука, груші, сливи — врожай нинішнього року.

28 серпня відзначається Успіння Пресвятої Богородиці. Вважається, що в цей день не можна сумувати та плакати.

29 серпня — Третій Спас (Горіховий спас). У наших пращурів була традиція, організовувати великі ярмарки, вважалося, що в цей день потрібно було обов’язково щось купити.

Раніше повідомлялося, скільки українці будуть відпочивати в серпні. Серпень багатий різними святковими датами, українці отримають у серпні 10 вихідних днів з 31.