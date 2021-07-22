Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александр Дубилет. Суд постановил вновь рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВАКС. Апелляционная палата рассмотрела жалобу адвокатов Дубилет решения следственного судьи ВАКС от 2 июня 2021, которым экс-главе ПриватБанка был избран заочный арест. "По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу защитников, отменил решение следственного судьи от 02.06.2021 и постановил новое решение, которым назначила рассмотрение ходатайства следственным судьей в суде первой инстанции", — сообщили в Апелляционной палате. Это решение Апелляционной палаты ВАКС не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента провозглашения.