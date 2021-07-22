Після аномальної спеки в Київ прийдуть відразу два похолодання. Крім того, весь серпень температура повітря буде поступово знижуватися, таким чином вже до кінця місяця очікуються «осінні» градуси.

Про це йдеться в матеріалі «Обозревателя».

За даними ресурсу World Weather, в серпні в столиці традиційно очікують більш прохолодну погоду. Останній місяць літа стартує з досить високої температури повітря. Вдень очікується до 29 градусів. Але така погода утримається лише до 6 серпня, а з 7 числа і до кінця місяця стовпчики термометрів показуватимуть 25-27 градусів. При цьому опадів буде небагато.

Одночасно з цим портал Accuweather повідомляє, що до 7 числа вдень повітря прогрівається тільки до 26 градусів. А з 8 по 14 серпня характер погоди зміниться. Вдень похолоднішає до 20-22 градусів, а в окремі дні місто накриють короткочасні грозові дощі.

Також повідомляється, що осінь настане досить рано — 15 серпня, і буде панувати до кінця місяця. В окремі дні можливі зливи, особливо багато дощів випаде 17-18 серпня. Температура повітря дещо знизиться, вдень не більше 21 градуса. А в останні дні місяця температура повітря вдень буде прогріватися до 19 градусів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань озвучив свій прогноз погоди на липень і серпень. За його словами, нас очікують справжні температурні гойдалки.Погода в Україні в липні і серпні буде спекотною. Синоптики прогнозують до 40 градусів, але одночасно з цим і швидкий прихід осені.

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