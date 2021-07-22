В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22 июля. В большинстве регионов ожидаются осадки.

Дождей синоптики не обещают только на северо-западе страны. Температура воздуха в среднем 21-24 градуса. На юге и востоке 26-28 градусов.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на осень в Украине. По его словам, украинцев ждут довольно теплые сентябрь и октябрь, но вот ноябрь уже будет зимним.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что в августе 2021 года в Украине практически не будет дождей, а вот жара будет практически все дни.

После аномальной жары в Киев придут сразу два похолодание. Кроме того, весь август температура воздуха будет постепенно снижаться, таким образом уже к концу месяца ожидаются «осенние» градусы.