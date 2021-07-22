Курс доллара в Украине, согласно «индексу БигМака«, должен находиться на уровне около 11,5 грн. Национальная валюта Украины недооценена на 57,7%.

Об этом говорится в материале The Economist.

Напомним, Индекс БигМака рассчитывают с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. За основу берется стоимость бургера в Штатах и считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена. Выбор именно этого бургера объясняют тем, что БигМак – своеобразный аналог продуктовой корзины, в нем есть хлеб, мясо и овощи.

В США сейчас бургер «БигМак» стоит 5,65 доллара, тогда как в Украине – 65 гривен, то есть чуть больше 2,3 доллара. Таким образом, по расчетам аналитиков, «справедливый» курс украинской валюты – 11,5 гривны за один американский доллар.

Среди недооцененных валют мира: ливанский фунт – на 70,2%, российский рубль – 59,9%, южноафриканский рэнд – 59,6%, азербайджанский манат – 58,9%, турецкая лира – 58,7%,

Переоцененными валютами аналитики считают: венесуэльский боливар – на 47,7%, швейцарский франк – 24,7% и норвежскую крону – 11,5%.

Аналитики говорят, что в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1 / 27,3 грн.

В Украине разрешили покупать в банках наличную иностранную валюту за безналичную гривну — за покупку наличных долларов в кассе можно будет рассчитаться карточкой, гривны за продажу наличных долларов можно получать сразу на карту. Наличные доллары теперь можно будет обменивать через банкоматы и терминалы.