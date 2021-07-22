Профессора Евгению Бильченко уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Увольнение инициировали студенты. Напомним, ранее Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении.

Об этом сама Бильченко сообщила на своей странице в соцсетях.

В документе, который она опубликовала говорится, что в университете ликвидировали целую кафедру. В нем также говорится, что ей предложат другое вакантное место.



Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь уверен, что если Украина получит ассоциированное членство в Европейской федерации национальных языковых институтов, то это может привести к применению украинского языка в качестве обязательного в странах ЕС.