Размер средней зарплаты в Украине составил 11 тысяч гривен согласно размещенным вакансиям и 12 тысяч — по средней указаной зарплате в резюме.

Как сообщает robota.ua, в списке самых популярных сфер деятельности по количеству вакансий оказались розничная торговля, а также промышленность и производство.

В апреле больше всего компаний (6 897) предлагали соискателям зарплату в пределах 11-15 тыс. грн, 7-11 тыс. грн готовы были платить 6 265 работодателей.

Зарплату в размере 15-19 тыс. грн гарантировали в 5 115 вакансиях. В 5 748 указывался самый низкий заработок – 7 000 грн и ниже, а самую высокую зарплату (39 000+ грн) указали в 1 290 вакансиях.Топ сфер деятельности апреля (по количеству вакансий):

Торговля розничная/Retail – 29%;

Промышленность и производство – 19%;

Торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 18%;

IT – разработка программного обеспечения – 17%;

Государственный сектор – 17%.

Топ сфер деятельности апреля (по количеству резюме):

Торговля – 25%;

Административный персонал/водители/курьеры – 24%;

Студенты/начало карьеры/без опыта – 19%;

Логистика/таможня/склад – 16%;

Продажи/клиент-менеджмент – 16%.

Топ-3 профессии апреля (по количеству вакансий):

Работник госучреждения – 5 535 вакансий на позицию;

Менеджер по продажам – 5 090 вакансий;

Продавец – 4 548 вакансий.

Топ-3 профессии апреля (по количеству резюме):

Продавец – 41 362 резюме на позицию;

Менеджер по продажам – 38 738 резюме;

Продавец непродовольственных товаров – 22 648 резюме

Как мы уже рассказывали ранее, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-март 2021 года составляла 12 835 гривен. Зарплата выросла на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

А также, в Украине могут ввести ограничение на максимальный размер зарплаты чиновников органов государственной и местной власти.