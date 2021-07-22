Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от части президентских полномочий. Так, часть из них перейдет к правительству и местным органам власти.

Подробности опубликовало белорусское издание БЕЛТА.

Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому часть президентских функций по приватизации государственной собственности передается правительству и местным органам власти.

Теперь функции по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в госсобственности, переданы правительству.

Если акции этих ОАО находятся в собственности административно-территориальных единиц — облисполкомам и Минскому горисполкому.

Как мы уже рассказывали ранее, Лукашенко считает, что «гибридная война«, которую ведет Европа против Минска, РФ и Китая, может привести к третьей мировой войне.

Также он заявлял о начале «террористической атаки» на Беларусь. Запад якобы хочет лишить республику суверенитета.