21 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Пострадал один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Так, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески боевики применили минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Возле Марьинки российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого-удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 22 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля. Александр Горбенко получил ожоги 80% тела, все это время медики боролись за его жизнь.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.