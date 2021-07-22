В ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень. Порывы ветра достигали 20 м/с. Сейчас в городе повалены десятки деревьев, подтоплены улицы, транспорт практически стоит.
Об этом сообщает официальный сайт города.
Чиновники констатировали, технических возможностей ливневой канализации недостаточно, чтобы справится с таким количеством осадков.
Сегодня утром были подтоплены следующие улицы: Черноморского казачества от Пересыпи до Солонцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, Водопроводная (район Красного Креста) и II Застава.
При этом движение по Атамана Головатого и Черноморского казачества из-за подтопления в настоящее время заблокировано, поэтому въезд и выезд на поселок Котовского временно осуществляется по Окружной дороге.
На улицах Балковской и Приморской частично вырваны люки. Затруднено движение автотранспорта в районе Французского бульвара и улицы Семинарской.
Сотрудники КП «Горзелентрест» сообщают, что уже известно о падение деревьев и крупных веток по 32 адресам.
Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 26, 27 и троллейбусного маршрута №12 остановлено — рельсовое полотно либо затопило, либо лежит дерево.
https://youtu.be/Wszav4QJS9I
https://youtu.be/-AKM_WnYb_c
https://youtu.be/jp9_UApEr40
https://youtu.be/JiFYCXOaDhU
Фото: официальный сайт города
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