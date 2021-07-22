Две дозы вакцин против коронавируса производства Pfizer и AstraZeneca показывают эффективность в борьбе против штамма Дельта.

Об этом свидетельствуют результаты ученых, которые были опубликованы в издании New England Journal of Medicine.

Так, одна доза обоих препаратов защищает только на 30%, а со штаммом Альфа препараты борются на 93,7%.

В исследовании говорится, что две дозы AstraZeneca эффективны на 67% против Дельта и на 74,5% против Альфа.

Одна доза Pfizer защищает на 33% в заражении Дельта, а AstraZeneca — на 30%.

«Наше открытие снижения эффективности после первой дозы поддержит усилия по максимальному использованию вакцины с двумя дозами среди уязвимых групп в контексте распространения варианта Дельта», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 726 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Также стало известно, что статистику о заболевших COVID-19 в России могут занижать в пять раз.