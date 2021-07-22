Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал жалобу России в Европейский суд по правам человека против Украины, заявив, что Кремль перепутал Европейский суд с шоу на телевидении.

Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», — написал Малюська.

Одновременно с этим он добавил, что и бессмысленным такой поступок назвать нельзя, поскольку Россия таким образом получает медиа-повод и дополнительную медиа-площадку «для промывания мозгов».

Напомним, в жалобе указана сумма ущерба, в которую Россия оценивает «водную блокаду» аннексированного Крыма.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия планирует превратить Черное море в свое «внутреннее озеро».