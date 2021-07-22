Российский модуль «Наука», который стартовал 21 июля с космодрома Байконур и вышел на целевую орбиту на высоте 190 км, столкнулся с техническим сбоем. Модуль может рухнуть на Землю, если неполадки не успеют устранить в течении суток.

Подробности рассказало специализированное издание N + 1.

Согласно предварительной информации, порвались сильфоны (тонкостенные металлические трубки) и топливо вытекло в газовую полость. Из-за этого оно не попадет в двигатели, и в результате не хватит мощности для перехода на следующую орбиту.

А журналист Анатолий Зак отметил в Twitter, что Центр управления полетом запрограммировал модуль на проведение первых пробных запусков двигателя. Если все пойдет по плану, то последует плановая коррекция орбиты.

Если же нет, то у «Науки» в запасе порядка трех десятков стабильных облетов вокруг Земли (чуть больше суток), прежде чем он начнет сваливаться в атмосферу.

В Роскосмосе в настоящее время никак не комментируют данную ситуацию.

Как мы уже рассказывали ранее, американский миллиардер Джефф Безос слетал в космос. Также, вместе с основателем Amazon и самым богатым человеком в мире, в космосе побывали еще три туриста.

А основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон 11 июля также совершил свой первый космический полет.