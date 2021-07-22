XXXII летние Олимпийские игры еще не начались, а уже гремят скандалы.
Так, сайт Игр в окне Olympics Cheer Zone отрезал Крым от материковой Украины.
Напомним, 23 июля в Токио стартуют долгожданные XXXII летние Олимпийские игры. Они, напомним, должны были пройти еще в прошлом году, но были отложены из-за катастрофической ситуации с COVID-19. Трансляция открытия Олимпийских игр начнется в 14 часов (время киевское). Увидеть все можно будет на общенациональном канале UA: Перший.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом обнаружили 16 июля в Олимпийской деревне в Токио. Положительный тест на COVID — 19 сдал иностранец из состава организаторов игр.
Затем положительный результат получили и два спортсмена в Олимпийской деревне.