Служба безопасности Украины раскрыла масштабную схему на документах для моряков, которая приносила ее организаторам более 150 млн долларов в год. На данный момент схему ликвидировано, реестр вернули под управление государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ. Сообщается, что фактически государственный реестр, через который оформлялись разрешительные документы для моряков, был под контролем "посторонних частных лиц". Схема объединяла работу сети агентов-посредников, которые за деньги "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации из-за несанкционированного вмешательства в реестр. "Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику", — говорится в сообщении. Посредники сами загружали документы в реестр, обеспечивая прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. Заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение "агенту" составляла 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка. В схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. На данный момент реестр и сопутствующие автоматизированные системы удалены, а доступ третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного дела, заблокирован. Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются.

Фото: обыски у фигурантов (ssu.gov.ua)