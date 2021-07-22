Социальная сеть Twitter запустила новую функцию. Теперь пользователи смогут оценивать комментарии к сообщениям в рамках исследования того, какие ответы считаются уместными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Support. Нововведение пока доступно на оперативной системе iOS. "Некоторые из вас на iOS могут увидеть различные варианты повышения или снижения голосов за ответы. Мы тестируем это, чтобы понять, какие типы ответов вы считаете важными в беседе, чтобы мы могли работать над тем, как Показать больше таких ответов", — говорится в сообщении. При этом в компании отметили, что ответила "против» не будут видеть другие пользователи. Однако в то же время ответа "за" будут показываться Пользователям как ругательства. В рамках этого теста разработчики рассчитывают выяснить лучшие типы ответов при общении для дальнейшего развития возможностей соцсети. Также в компании не сообщили, планирует Twitter добавлять кнопки "за" и "против" как постоянную функцию.