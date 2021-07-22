Сегодня, 22 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Индонезию ввести более жесткие карантинные ограничения. Там за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По информации ВОЗ, на этой неделе Индонезия стала одним из эпицентров пандемии COVID-19. В частности, в стране за последние пять недель количество выявленных случаев COVID-19 подскочила в пять раз. Кроме этого, ежедневная статистика смертей от коронавируса достигла рекордного максимума в мире — более 14 000 летальных случаев. В результате ВОЗ призвала Индонезию к дополнительным "срочных действий" для решения проблемы резкого роста числа инфекций в 13 из 34 провинций. "В это время Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем инфицирования COVID-19, и это свидетельствует о важности осуществления строгих мер в сфере здравоохранения и социального обеспечения, особенно ограничений на передвижение по всей территории страны", — говорится в сообщении. Напомним, недавно в мире диагностировали более 559 000 новых случаев заражения коронавируса: больше больных обнаружили в Индонезии.