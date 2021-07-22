В Киеве открылся Центральный автовокзал, в котором проводили масштабную реконструкцию. Теперь все три этажа можно подняться и спуститься на эскалаторах. Также есть лифт и другие "фишки". Об обновленном автовокзал в районе станции метро "Демеевская" пишет издание ЦТС. Как выглядит обновленный автовокзал В выходов на платформы есть пандусы. Внутри здания работают кондиционеры. Кроме того, планируется установка автоматических камер хранения и боксов для зарядки мобильных телефонов.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) Туалет на вокзале платный, но если у вас есть билет, то вы можете им воспользоваться бесплатно.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) Также в здании вокзала уже работает гостиница с номерами нескольких категорий. Есть платная VIP-зона ожидания, как в аэропорту.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) На первом этаже находится зона шопинга, камеры хранения, туалет и охрана. На втором этаже — кассы, фудкорт, администрация и зона ожидания. На третьем — отель, хостел и лаунж-зона.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) В автовокзал вложили около 100 000 000 гривен. Ранее у автовокзала было 12 платформ, сейчас — 30. Не все еще из них крытые, но накрывать будут почти все.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) При этом платформы будут закрыты. Проход будет осуществляться с помощью турникетов — с посадочным талоном с QR-кодом. С 1 октября на платформу смогут пройти только пассажиры и те, кто их провожают.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua) Напомним, киевлянка рассказала об удобствах "Борисполь" во время путешествия с младенцем. Мы также писали о том, что в Киеве появится новый "главный эскалатор страны".