Утренний дождь затопил в Мариуполе дороги и тротуары. Также вследствие непогоды был обесточен ряд электроподстанций.

Об этом пишет mrpl.city.

Местные жители жалуются, что городская ливневая канализация не справляется с осадками. Из-за этого местами стремительный поток воды, который несется по склонам, буквально сбивает водителей, которые пытаются дойти до своих автомобилей.

«Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх», — рассказала местная жительница.

Сейчас в городе местами нет света.

https://www.youtube.com/watch?v=kNMUKIYDOOY&t=1s

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун. Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с. Сейчас в городе повалены десятки деревьев, подтоплены улицы, транспорт практически стоит.

Накануне в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо.