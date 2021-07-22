После мощного ливня в Одессе было замечено тело мужчины, которое плыло по улице вместе с потоком воды. По словам очевидцев, тело уносило в море в районе Аркадии.

Подробности и фото тела были опубликованы в Telegram-канале «Х. Одесса». В то же время, местная полиция не подтверждает информацию о гибели людей в ночь на 22 июля.

«По Аркадьевской алее у нас за ночь было только одно сообщение о том, что в больницу был доставлен мужчина в состоянии опьянения с закрытой черепно-мозговой травмой», – отметили правоохранители.

По словам пострадавшего, он по неосторожности упал в воду.

«Тот ли этот ли человек, который был на видео, или нет – сказать не можем. Сообщение пришло около 3 часов ночи», – сообщили в правоохранительных органах.

На уточняющий вопрос относительно пропавших без вести, в полиции пока не готовы ответить.

Напомним, в Одессе за ночь выпала двухмесячная норма осадков – 101 литр на квадратный метр, при месячной норме – 45 л. Такого дождя в городе не фиксировали с 1988 года. Порывы ветра достигали 20 м/с. Сейчас в городе повалены десятки деревьев, подтоплены улицы, транспорт практически стоит.

А также, утренний дождь 22 июля, затопил в Мариуполе дороги и тротуары. Также вследствие непогоды был обесточен ряд электроподстанций.