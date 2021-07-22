Сегодня, 22 июля в Севастополе зарегистрировали 142 новых случая заболевания COVID-19. Город побило очередной антирекорд по количеству заражений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крим.Реалии. "В Севастополе заболели коронавирус 19319 человек. На данный момент выздоровели 16938 человек, 812 умерли. Под наблюдением находится 559 человек — это люди, которые контактировали с больными, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", — говорится в сообщении. Кроме этого, за минувшие сутки зафиксировали 5 летальных случаев среди людей в возрасте от 60 лет. Выздоровели — 106 пациентов. Всего в Крыму по состоянию на сегодня зарегистрировано 391 новый случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 8 пациентов. Напомним, 16 июля оккупационное правительство Севастополя объявил запрет въезда в гостиницы невакцинированных лиц.