В Украине зафиксировано 726 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 402 человека, умерли — 21, выздоровели — 501.

В первые 14 месяцев пандемии COVID-19 свыше 1 миллиона детей потеряли одного или обоих родителей. Еще примерно 500 тысяч потеряли бабушку или дедушку, которые жили с ними в одном доме и заботились о них.

Как сообщалось ранее, в период с января по май в Украине умерло 299 964 человек. При этом COVID-19 опередил рак среди причин смерти людей.

В Национальной академии наук прогнозируют вероятность «взрывных темпов» роста заболеваемости COVID-19.