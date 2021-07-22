Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины снизилась на 44 гривны и составила 13 499 гривен по состоянию на май 2021 года.

Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Таким образом, украинские зарплаты демонстрируют падение уже второй месяц подряд (в апреле средняя зарплата сократилась на 69 гривен).

Согласно данным Госстата, за последний год (по сравнению с маем 2020 года) зарплата выросла на 28,1%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 16,8%.

Самая высокая начисленная зарплата в мае была в Киеве — 19 287 гривен, самая низкая — в Волынской области — 10 890 гривен.

Наибольшую зарплату получают в сферах «Информация и телекоммуникации» — 25 265 гривен, «Финансовая и страховая деятельность» — 21 965 гривен, а наименьшую — «Временное размещение и организация питания» — 8 875 гривен.

Как мы уже рассказывали ранее, скандальная нардеп «Слуги народа» Галина Третьякова заявила, что украинцам для удовлетворения физиологических потребностей украинцев достаточно зарплаты в 5-5,5 тысяч гривен.

Напомним, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальных зарплат медиков. Он коснется как врачей, так и медицинского персонала.