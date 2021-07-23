В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 23 июля.

Дожди (кратковременные и не существенные) возможны только на Закарпатье и в Черновцах. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха на западе 23-25 градусов, в центре и на севере 25-27 градусов, на востоке и юге 26-28 градусов.



Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун. Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с. В городе повалены десятки деревьев, подтоплены улицы, транспорт практически стоит.

После мощного ливня в Одессе было замечено тело мужчины, которое плыло по улице вместе с потоком воды. По словам очевидцев, тело уносило в море в районе Аркадии. При этом местная полиция не подтверждает информацию о гибели людей в ночь на 22 июля.

Накануне в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо.