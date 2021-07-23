Пророссийские боевики на Донбассе совершили минометный обстрел окрестностей населенного пункта Опытное. Огонь боевики вели с территории оккупированного населенного пункта Веселое.

Подробности и фото последствий атаки опубликовало командование операции Объединенных сил.

Так, обстрел населенного пункта произошел в период с 4:42 по 5:35 утра в пятницу, 23 июля. Боевики использовали минометы 120-го калибра, выпустив 20 снарядов. Эти минометы запрещены минскими договоренностями.

«Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которой установлены и задокументированы факты повреждения частной собственности, разрушение хозяйственной постройки», — рассказали в штабе.

Украинская сторона уже направила ноту в адрес главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которых сообщила о данных нарушениях со стороны оккупантов.

Как мы уже рассказывали ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля.

А 21 июля в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский боец.