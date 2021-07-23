Европейская комиссия получила запрос МИД Украины о проведении срочных консультаций по инфраструктуре и энергобезопасности из-за ситуации с "Северным потоком-2". Комиссия приступила к рассмотрению ноты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе. "Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", — сказала она. По ее словам, запрос связан с сотрудничеством по инфраструктуре и торговлей энергоресурсами. "Мы рассмотрим и ответим в подходящее время", — сказала она. Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". По его словам, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов. Министр подчеркнул, что главной претензией является то, что соглашение США и Германии не решает вопрос безопасности Украины, которая страдает от запуска "Северного потока-2".