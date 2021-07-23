Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения заместителю председателя Харьковского облсовета и адвоката. Вчера их задержали на получении миллионных взяток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Венедиктов в Facebook. "Информирую общество о том, что мною были подписаны сообщение о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. Уголовное производство зарегистрировано в самом начале 2021 и все это время продолжалось следствие, детективы и прокуроры собирали доказательства в процессуальный способ", — написала она. Генпрокурор отметила, что во время проведения следственных и процессуальных действий установили, что фигуранты дела требовали деньги за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были им переданы. "Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", — добавила она. Напомним, вчера НАБУ и САП разоблачили на взятке заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника — адвокат. Они требовали 150 000 гривен от директора одного из коммунальных предприятий за то, чтобы тот остался на посту.