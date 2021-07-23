В Сарнах Ровенской области 18-летняя Анастасия попала в ожоговое отделение после посещения парикмахера. У девушки диагностировали химические ожоги головы III степени. Часть волос просто отпала, а на затылке — огромная рана. Детали жуткой истории рассказали в материале местного издания СарниNews. Стилиста посоветовала подруга 18-летняя Анастасия решила усовершенствовать свою внешность и сделать мелирование волос. Парикмахера ей посоветовала подруга и девушка недолго думая записалась к ней на встречу. Договорились встретиться 24 июня в парикмахера дома. "Мне нанесли краску. Через некоторое время я сообщила, что чувствую дискомфорт — сильно печет. Парикмахер сказала, что это нормально при мелировании. Потом стало еще сильнее печь и начала болеть голова. Тогда я попросила прекратить процедуру, но парикмахер дофарбувала нижние волосы и только после этого начала смывать краску. При этом сказала, что ей тоже пекут пальцы. Когда начали чесать и сушить, заметила, что выпало много волос. и парикмахер сказала, что видит покраснение на затылке ", — рассказала Анастасия. На следующий день волосы начали выпадать Через день Анастасия заметила, что волосы начали интенсивно выпадать вместе с кожей. Родителям она ничего не сказала, а мама узнала о результатах мелирование только 28 июня. Сразу же обратились к семейному врачу, то направил сразу к дерматологу и хирурга, а оттуда — к травматологу. У девушки диагностировали химический ожог. 29 июня Анастасию госпитализировали в областную больницу на две недели. Осторожно! Фото не стоит смотреть впечатлительным людям и детям! Их можно посмотреть здесь. Врач посоветовал обратиться в полицию Как рассказала мама пострадавшей девушки, врач посоветовал обратиться в правоохранительные органы. Однако мама решила сначала пообщаться с парикмахером. У нее начали выяснять, как она разводила краску, есть ли у нее какое-то образование, курсы. И на личной встрече призналась, что самоучка и красит только друзей и родственников. Когда она увидела фото пострадавшей, попросила не обращаться в полицию и заверила, что будет поддерживать финансово во время лечения. Анастасия все чеки на лечение пересылала сообщениями парикмахеру по предварительной договоренности о возмещении убытков. Но через несколько дней парикмахер перестала отвечать на сообщения и звонки. Мама Анастасии 5 июля снова поехала к ней домой, но парикмахер отказалась от всего — от того, что она делала мелирование, от своих слов о возмещении ущерба и извинений. И платить за лечение она отказалась. 6 июля Анастасия составила заявление в полицию по поводу нанесения телесных повреждений и в полиции начали проверять всю информацию об инциденте. У девушки осталось всю переписку в смартфоне. Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове врачи ампутировали пациентке грудь, хотя она не давала своего согласия. А также рассказывали о том, что во Львове девочка проглотила металлический карабин.