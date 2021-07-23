Министерство развития общин и территорий подготовило законопроект, который облегчает старт сноса хрущевок и строительство вместо них новых зданий большей этажности — в действующие правила внесут норму, согласно которой для реконструкции нужно будет согласие только 75% жителей, а не 100%.

Об этом изданию «Гордон» рассказала замглавы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк.

Напомним, закон, который позволяет сносить старые здания и строить на их месте новые, действует еще с 2006 года, но нормы были прописаны так, что реализовать это было практически невозможно.

«Вы же понимаете, что 100% согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению», – заявила нардеп.

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