Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Украине искореняют русский язык.

Об этом он заявил в ходе вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

Лавров также утверждает, что Запад закрывает глаза на нарушение прав человека в Украине:

«То, что делается в Украине особенно, где просто выжигают информационное поле, закрывают ведущие телеканалы, запрещают сотнями литературу из РФ на русском языке, и многое другое, вообще искореняют русский язык из жизни. Мы не запрещаем иностранным агентам работать. Просто обозначь себя как иностранный агент, т.к. если работаешь в России, выполняй наши законы. Запад полностью закрывает глаза на своих подопечных, Балтику, Украину. И это стыдно для стран, которые представляют великую европейскую цивилизацию, основанную на принципах уважения, в том числе и тех самых прав человека».

Напомним, накануне Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Россия заявляет, что Украина нарушает права и свободы граждан. поощряет и покрывает действия националистов и националистический террор на Донбассе, ответственна за похищения людей. Более того, Москва перекладывает всю ответственность за крушение рейса MH17 на Киев. Напомним, в жалобе указана сумма ущерба, в которую Россия оценивает «водную блокаду» аннексированного Крыма.