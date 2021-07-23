Популярная телеведущая Леся Никитюк побаловала поклонников откровенным снимком в бикини, а заодно и похвасталась своим "приобретением". Эффектным фото с отдыха в Черногории звезда поделилась в Instagram. Леди Ле позировала в светло-розовом бикини, демонстрируя изящную фигуру и длинные ножки. Пляжный лук она дополнила солнцезащитными очками. За ее спиной виднеется вывеска с названием отеля, которая говорит "Nikkitiuk Beach". Изобретательная ведущая явно поработала над ней в Фотошопе. "Прикупила отель, пока на расслабоне, на чили короче, сейчас пивка принесут! Лето" — подписала кадр Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась точеной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Читатели оценили стройную фигуру и чувство юмора Леси и оставили ей много приятных слов под публикацией. Как кукла Барби! Мне вы безумно нравитесь. Девушка-огонь! Отель не помешает наверное Потрясающая женщина Крутая Фигурка огонь Когда ты все успеваешь Красавица Русалочка. Ноги просто вау Какое тело Супер Дева Во сколько обошелся? Скоро приедем Красаааа !!!! Леся Ты огонь !!! Напомним, ранее Леся Никитюк в латексе и пушистому мини фурор в сети — ведущая показала эффектные образы со съемок шоу.