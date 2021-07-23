В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на выходные — 24 и 25 июля.

Дожди покинули страну, ожидается солнечная погода. Температура воздуха в субботу будет варьироваться в пределах 24-27 градусов (от запада до востока), на юге до 28.

25 июля воздух на юге прогреется уже до 30 градусов, в остальных регионах картина не измениться.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился настоящий тайфун. Сильный ливень сопровождал порывистый ветер — до 20 м/с. В городе повалены десятки деревьев, подтоплены улицы, транспорт практически стоит.

Также сообщалось, что проливные дожди, которые 22 июля затопили Одессу, дошли до Турции — в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке страны начались наводнения.

Накануне в Николаевской области выпал град размером с куриное яйцо.