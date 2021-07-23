В поселке Железный Порт Херсонской области бармен случайно выплеснул на туристку огненный коктейль. Об этом сообщает "Херсон Типичный". Так, инцидент произошел в кафе, 23 июля, около трех часов ночи. Бармен смешав туристке изысканный коктейль с крепким алкоголем. После того человек напиток поджег и угостил 30-летнюю отдыхающих из Кривого Рога. "Дегустация коктейлей закончилась ожогами. Бармен решил" очаровать "своим опытом молодую клиентку", — говорится в сообщении. Сюрприз в бармена удался, но не так, как он планировал. Напиток стал бы "коктейлем Молотова", от которого и легкие сгорали. "Алкоголь пролился на одежду отдыхающей и ее охватило пламенем. С ожогами грудной клетки и шеи второго-третьего степеней женщину отправили в районную больницу", — пишет издание. Ранее мы сообщали, что чем употреблять алкоголь в жару опасно для здоровья. Также ученые выяснили, какой результат употребления алкоголя опасный.