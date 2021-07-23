Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских воинов за прошедшие сутки, и продолжили обстрелы с утра, 23 июля.

Об этом сообщает пресс-центре Штаба ООС в Facebook.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ и обстреливают наших военных. В районе Водяного возле Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Также недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В результате вчерашних и сегодняшних обстрелов потерь среди бойцов ВСУ нет. На обстрелы боевиков украинские войска открывали ответный огонь.

Как сообщалось ранее, 19 июля в госпитале Харькова умер 29-летний боец из Кривого Рога, который получил травмы во время обстрелов боевиками позиций ВСУ на Донбассе 15 июля. Александр Горбенко получил ожоги 80% тела, все это время медики боролись за его жизнь.

Напомним, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что если пророссийские интересы стран Запада будут усиливаться, Украина будет вынуждена развернуться на восток.