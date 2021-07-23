На границе Азербайджана и Армении в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана. Отмечается, что 23 июля около 15:00 по киевскому времени армянские военные обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарский районе на границе двух стран. "В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Ягублу Фарман Тельман оглы", — отметили в ведомстве. Минобороны выразило семье и родным погибшего глубочайшие соболезнования. "В настоящее время подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, готовят меры реагирования", — добавили военные. Баку возложил ответственность за гибель военнослужащего на Ереван. "Подобными провокациями армянская сторона намерена обострить ситуацию на государственной границе двух стран", — подчеркнули в Минобороны. Напомним, 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. В Баку заявили о ранении военного.