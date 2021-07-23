В Закарпатской области произошла ДТП на железнодорожном переезде — поезд столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом переезде перегона Королево — Рокосово сегодня, 23 июля.

Подробности ЧП опубликовала пресс-служба «Укрзализницы».

Как сообщается, водитель грузовика выехал на пути, несмотря на работающую переездную сигнализацию. В результате действия водителя произошла авария с пассажирским поездом № 14 Киев — Солотвино на переезде в Закарпатской области.

«Локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой. По предварительной информации несколько пассажиров обратились к медикам, которые работают на месте происшествия», — указано в сообщении.

Всего пострадали пять человек. Их увезли с места инцидента каретами экстренной медицинской помощи.

На месте инцидента работают медики, полиция и комиссия УЗ.

«Пассажиров указанного рейса будет доставлен на станцию ​​Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино — Киев дизель-поездом будет доставлен на станцию ​​Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины», — сообщили в пресс-службе.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве судья Деснянского районного суда Светлана Колегаева, будучи пьяной за рулем Audi устроила аварию в Оболонском районе.

А 17 июля на трассе Львов-Тернополь произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.