Народний синоптик Леонід Горбань озвучив свій прогноз погоди на липень і серпень. За його словами, нас очікують справжні температурні гойдалки.

Своїм прогнозом він поділився з «Обозревателем».

Горбань стверджує, що з 9 по 11 липня пройдуть дощі, також очікується зниження денної температури в центральних регіонах країни до 20 градусів.

З 11 по 17 число стовпчики термометрів знову підуть вгору і досягнуть позначки 28-32 градуса. Дощовим може бути 16 липня, а наступного дня знову очікується похолодання з мінімумом для 22 липня о 20.

Літня спека повернеться в останню декаду місяця: 24-25 ще можуть пройти опади, а з 26 числа і далі температура буде триматися на рівні 29-32 градуси.

На півдні до 9 липня обіцяють незначне зниження температури, а потім знову спеку, яка 10-11 липня встановить новий рекорд в 34-36 градусів.

З 13 липня і після дощів 17 числа спека потроху спаде на кілька градусів, а потім знову сонце в південних регіонах країни прогріє до 32. До кінця місяця температура встановитися на позначці 30, зливи синоптик прогнозує 24-25 липня.

Горбань підкреслив, що останній місяць літа в центрі і на півдні України почнеться зі спеки понад 30, а закінчитися майже осінньої температурою 22 градуси.

За його прогнозом, найспекотнішим днем місяця стане 4 серпня — стовпчики термометрів покажуть 35 градусів, в південних регіонах така температура протримається мінімум до 14 серпня. Далі повітря буде остигати.

До середини місяця в центрі «похолоднішає» до 26-28 градусів, до 24 серпня стане прохолодніше ще на 4 градуси. Закінчиться місяць з температурою в 20 днем.

На півдні перший тиждень місяця буде спекотною 31-34 градуси, трохи свіже буде 8 серпня, а 14 числа очікується пік на рівні 35 градусів. До 11 серпня обіцяють чотири дні незначних опадів. В кінці місяця спекотної температури більше не буде.Погода в Україні в липні і серпні буде спекотною. Синоптики прогнозують до 40 градусів, але одночасно з цим і швидкий прихід осені.

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