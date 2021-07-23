Телеканалы «Интер», «Украина» и «1+1» отказались транслировать сериал «Сваты» на украинском, как того требовал закон. Напомним, с 16 июля вступил в силу закон, который предусматривает обязательное использование украинского в публичном пространстве.

На нарушения, которые допускают телеканалы обратил внимание политолог Андрей Смолий. Он призвал Национальный совет по вопросам телерадиовещания обратить на это внимание:

На эту же ситуацию обратил внимание и нардеп Николай Княжицкий: «Вчера «Сваты» вышли на украинском. Но сегодня снова на русском. Кто же им мог приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует и те, кто этого не замечает. Если серьезно, то в нормальном государстве так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу».

Как сообщалось ранее, российская актриса и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты» Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне комедийного сериала.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон о языке, который предусматривает обязательное использование украинского в публичном пространстве.